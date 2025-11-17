Aeroporto de Ponta Porã ganha 'nova cara' com primeira etapa de modernização

A primeira etapa da ampliação e modernização do Aeroporto de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, foi concluída e inaugurada pela Aena, empresa que detém a operação aeroportuária do espaço.

A nova infraestrutura conta com 1.419 m², quase o dobro do antigo espaço, que tinha cerca de 770 m². A nova área oferece climatização em todos os ambientes, mais conforto e acessibilidade para os passageiros.

O aeroporto passa a contar com internet gratuita de alta velocidade, além da implementação de um novo espaço destino a lojas e restaurantes, proporcionando mais opções para os usuários.

Após a conclusão das obras, o aeroporto contará com um espaço de 3.950 m², cinco vezes maior que o espaço antigo. A conclusão, segundo a Aena, está prevista para junho de 2026.

O estacionamento do Aeroporto de Ponta Porã também foi ampliado e completamente reformado pela Aena. Agora com 96 vagas para veículos, seis vezes mais do que antes, o novo espaço tem total acessibilidade para o terminal de passageiros, garantindo mais comodidade aos passageiros e visitantes. Até o fim das obras, mais vagas serão disponibilizadas.

