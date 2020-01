Aeroporto opera por instrumentos nesta manhã de quinta-feira na capital

O Aeroporto Internacional de Campo Grande está operando por instrumentos, que é quando é necessário conversar com receptores e emissores de informações, por causa da chuva nesta quinta-feira (23).

Conforme informado pela assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até a publicação desta matéria, nenhum voo tinha sido cancelado ou teria atrasado.

O aeroporto segue aberto para pousos e decolagens e conforme a Infraero, as condições climáticas atuais colaboram para um dia de atendimento tranquilo e sem mudanças.

Entenda o que é IRF

Operar por Instrument Flight Rules (IFR) é quando o piloto se baseia nos computadores de bordo da própria aeronave, que vão muito além de uma bússola ou altímetro.

Esses voos por instrumentos conversam com outros receptores/emissores localizados no solo ou em satélites e orientam as aeronaves no ar, como no caso de voo em piloto automático ou da orientação espacial, via VHF, de auxílios de navegação aérea.

Deixe seu Comentário

Leia Também