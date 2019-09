Agehab notifica beneficiários do interior por inadimplência

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) notificou beneficiários do interior do Estado por inadimplência. O prazo para regularização dos contratos é de dez dias, caso contrário caberá a agência tomar as providencias judiciais cabíveis.

O edital de notificação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (24).

As notificações foram encaminhadas para moradores de Aral Moreira, Corumbá, Itaquiraí, Terenos, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Miranda, Nova Andradina, Porto Murtinho, Selvíria, Japorã, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante.

Os moradores deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou entrar em contato com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/3144/3151, das 7h30 às 16h30 ou comparecer pessoalmente à Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n° 108 – Bairro Tiradentes.

