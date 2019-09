Agehab prorroga suspensão de inscrições na capital

Portaria publicada pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) prorroga até 25 de novembro a suspensão de inscrições para participar dos Programas Habitacionais em Campo Grande. A portaria está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (18).

As inscrições estão suspensas desde maio, com o objetivo de priorizar o processo de seleção e o atendimento aos candidatos sorteado para os empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (FAR).

Serviços como regularização de imóvel e recuperação de crédito por meio do Programa Morar Legal estão funcionando normalmente na Agehab e nos postos de atendimento: Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51, Coronel Antonino; Fácil Guaicurus, Av. Gury Marques, 5.111, Universitário; e Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2.606, Aero Rancho.

Em junho deste ano a Agehab sorteou 602 apartamentos em quatro residenciais na Capital. Condomínio Residencial Portal Laranjeiras (210 uh); Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III (154 UH); Residencial Jardim Aero Rancho 7 (119 UH) e Residencial Jardim Aero Rancho 8 (119 UH).

