Agehab publica licitação para construção de casas do Projeto Lote Urbanizado

O Governo do estado, através da Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul (Agehab), divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (18), três avisos de licitações para a construção de bases do Projeto Lote Urbanizado, no interior do estado.

No município de Corguinho, a abertura dos envelopes acontece no dia 27/11 ás 9h,na modalidade convite e serão construídas 14 bases. Em Terenos, a abertura dos envelopes será no dia 05/12 ás 9h, na modalidade tomada de preços e serão construídas 32 bases. Em Bandeirante, a abertura de envelopes será no dia 06/12 ás 9h, também na modalidade tomada de preços e serão construídas 30 bases.

Todas as aberturas de envelope acontecerão no prédio da Agehab, na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 – Bloco 1, bairro Tiradentes.

O município participa do projeto com o terreno e a assistência técnica, o estado constrói a base da casa e o cidadão dá continuidade na construção de sua casa.

Para participar, o interessado deve se inscrever no sistema de inscrição da Agehab e passar pelo processo de seleção, se concluído, deverá comprovar que tem condições de financeiras para comprar os tijolos e o cimento até o tempo limite.

O prazo para concluir a moradia é de 2 anos e só após a conclusão da obra que a casa será habitada.

Deixe seu Comentário

Leia Também