AGEHAB suspende vencimento de prestações habitacionais até junho

Está suspenso o vencimento das prestações dos contratos referentes aos programas habitacionais firmados com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), no período de março a junho de 2020. A medida faz parte de um decreto publicado nesta terça-feira (31), no Diário Oficial do Estado.

Os valores das prestações não pagas, referentes aos quatro meses mencionados, serão acrescentados ao final do contrato e seu vencimento será parcelado. A primeira parcela deverá ser paga trinta dias após o vencimento da última prestação do contrato, e as demais parcelas nos meses subsequentes.

A suspensão considera medidas temporárias adotadas pelo Governo do Estado para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus no Estado.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, a resolução trará alívio para muitas famílias. “O decreto vai amenizar o impacto econômico causado pela doença, tendo em vista que muitas famílias de baixa renda foram afetadas financeiramente neste período”, explica.

Ainda segundo o decreto, a Agehab está autorizada a estender a suspensão do vencimento das prestações, enquanto durar a situação de emergência no Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também