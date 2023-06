Agems fortalece ações contra transporte clandestino

A Agems (Agência Estadual de Regulação) segue fortalecendo as ações no combate e intensificando, principalmente, as fiscalizações do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros com o credenciamento de empresas para ajudar na remoção de veículos irregulares apreendidos em operações.

O credenciamento desse tipo de serviço é uma das inovações da atual direção da Agems, acabando com um antigo entrave nas ações de fiscalização.

Sem serviço para remover e guardar veículos, o trabalho de apreensão ficava limitado, mesmo que essa penalidade fosse aplicável pela legislação. Desde outubro de 2021 foi disponibilizado o edital para as empresas interessadas se credenciarem.

Sediada em Anastácio, a Hera Transportes poderá atender a demanda de toda a região, incluindo Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário. Depois de passar pelo processo de credenciamento, a empresa assinou o Termo de Adesão com a Agência, representada pelo procurador dos proprietários, Elbert Silva Lima.

“Essa rota do pantanal é uma região com muito fluxo de clandestinos, onde nossa atuação é sempre presente. Contando agora com serviço para remoção, o combate ao transporte ilegal fica ainda mais eficaz. Poderemos, além de autuar e multar, apreender os veículos, quando for caso”, explica o diretor de Transportes, Matias Gonsales.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, explica que desde então o trabalho está fortalecido para coibir o transporte não autorizado. “Ganha o usuário e ganham os transportadores qualificados, que seguem as normas, fazem a manutenção dos veículos e atuam dentro da legalidade”, destaca.

