Agems homenageia servidores e reforça conscientização ao Outubro Rosa

Durante a sexta-feira (27), a Agems (Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) tirou seus funcionários do trabalho por algumas horas para comemorar e homenagea-los em razão ao Dia do Servidor.

A manhã não foi marcada apenas para comemorações, mas serviu também, para reforçar a conscientização sobre a importância de manter a luta contra o câncer de mama em alusão ao Outubro Rosa.

O diretor-presidente Carlos Alberto de Assis, expressou sua gratidão pela dedicação dos servidores ao longo do ano. Ele destacou os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas pela equipe a nível nacional, ressaltando a importância do trabalho desenvolvido em prol do Mato Grosso do Sul.

A AGEMS abraçou a causa da conscientização sobre o câncer de mama, destacando a importância do diagnóstico precoce e do acesso a tratamentos eficazes. Os servidores vestiram-se de rosa, a cor símbolo do Outubro Rosa, em solidariedade às mulheres que lutam contra a doença.

“Prevenção é essencial, saúde é todo dia e toda hora, temos que nos cuidar em lugar. Mulheres não deixem de fazer seus exames e mês que somos nós os homens no novembro azul”, destaca Carlos Assis.

Também na solenidade, o diretor-presidente entregou uma placa de homenagem ao servidor, atualmente aposentado, Dirceu Borba, que colaborou por muitos anos com a agência com seu excelente trabalho.

O sargento Correa da Assessoria Militar da Agems foi agraciado com uma medalha entregue pelo coronel Waldir Acosta por 30 anos de serviço efetivo na Polícia Militar. A diretora de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos, Caroline Tomanquevez, também foi homenageada por assumir a diretoria e pelos trabalhos realizados na Câmara Técnica de Transportes.

