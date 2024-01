Agems projeta ações voltadas a segurança e em atividades regulatórias em MS

Referência nacional, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul) trabalha para que este ano seja superior ao de 2023 e projeta capacitação de suas equipes, além de ações integradas que agregam segurança às atividades regulatórias.

A incorporação dos drones é um dos elementos que potencializou o trabalho conjunto da Assessoria com os agentes da Câmara Técnica de Fiscalização.

"Em 2024 já estamos buscando melhorias dos conhecimentos técnicos e profissionais da equipe, ampliação formação e promovendo atualizações", conta o chefe da Assessoria Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

As novidades incluem ao menos quatro importantes cursos de formação, abrangendo defesa pessoal, armamento e tiro, segurança de autoridades, e a proposta de criação da Brigada de Incêndio da Agems.

Os veículos, equipamentos de uso pessoal e de sinalização, uso de sistemas e ferramentas de segurança adquiridos no último ano reforçaram a estrutura da unidade, abrindo caminho para consolidar o setor que vem sendo fundamental na segurança da fiscalização do transporte de passageiros.

Um dos avanços da Assessoria Militar foi a adesão à plataforma de monitoramento Córtex, do Ministério da Justiça, que auxilia as forças de segurança pública no combate às mais diversas modalidades de prática criminal.

“Para este ano, a meta é a implantação integral desse sistema, que permite a checagem de veículos e pessoas, por meio de câmeras instaladas por todo o Brasil, e a qualificação total do nosso efetivo para trabalhar com ele”, revela o coronel Waldir.

