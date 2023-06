Agência do Detran em shopping aumenta a possibilidade de atendimento na Capital

Com os ajustes de horários e a reabertura de algumas unidades, o atendimento do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) possibilitou uma gama nova de horários para quem precisa resolver assuntos relacionados ao trânsito. Hoje, os clientes podem agendar atendimento presencial de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h.

Ainda no primeiro semestre de 2023, a Agência Suzana Lopes Sgobbi, no Shopping Campo Grande, acaba de ser reaberta. Após reforma completa, troca de mobiliário, e qualificação de colaboradores para atendimento personalizado, a unidade recebeu a definição de agência conceito. Foram mantidos serviços relacionados a veículos e CNH, e a agência funciona das 10h às 22h.

Para quem está do ‘outro lado’ e precisa receber atendimento, uma das opções apresentadas foi Agência Digital, localizada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, passou a funcionar das 10h às 20h no mês de maio. A unidade oferta os mesmos serviços do site/aplicativo, e conta com colaboradores que podem auxiliar nas operações relacionadas a agendamentos.

Desde o mês de abril, a Agência do Pátio Central atende das 8h às 16h30 sem intervalo de almoço. A unidade oferece serviços referentes a veículos e habilitação.

Além dessas mudanças, os usuários do Detran-MS que residem na Capital, podem agendar os serviços presenciais nas seguintes unidades: Fácil Aero Rancho, Fácil Guaicurus e Fácil Bosque dos Ipês. Para mais informações acesse o site www.detran.ms.gov.br ou entre em contato por meio da Central Informações, na Capital o número é 154 e para quem reside no interior do Estado, o contato é o (67) 3368-0500.

