Agência do Detran-MS em shopping ganha novo horário de funcionamento

A agência digital do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), instalada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, passa a ter novo horário de funcionamento, estando à disposição da população das 10h às 20h, a partir desta terça-feira (2).

Moderna, a unidade conta com quatro totens para autoatendimento, e oferece os mesmos serviços disponíveis no Portal de Serviços Meu Detran.

Na Agência Digital é possível imprimir o CRLV, emitir guias diversas como a do licenciamento, multas, consultar débitos, solicitar renovação da CNH, segunda via de CNH, atualizar endereço, emitir a certidão de prontuário de CNH, entre outros serviços.

“Estamos alinhados com as diretrizes do governador Eduardo Riedel. Temos buscado maneiras de simplificar nossos serviços para estar cada vez mais perto das pessoas. Essa decisão de alterar o funcionamento da nossa Agência Digital vem de encontro a essa proposta”, enfatizou o diretor presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A Agência Digital do Detran está instalada ao lado do Fort Atacadista no Shopping Norte Sul Plaza que fica Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Jardim Jóquei Club em Campo Grande.

Outra agência da Capital que passou por reformulação no horário de funcionamento foi a do Pátio Central. Desde o dia 3 de abril a unidade fica aberta das 8h às 16h30, sem intervalo para almoço.

