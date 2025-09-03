Agência do Detran-MS passa a ter novo horário no Shopping Norte Sul

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) no Shopping Norte Sul Plaza, passará a ter novo horário de funcionamento a partir desta sexta-feira (5). O expediente, que continuará sendo de segunda a sexta-feira, será das 7h30 às 16h30.

A mudança busca otimizar o atendimento, alinhando o horário da unidade à maior demanda do público, que foi identificada em um levantamento recente da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande.

A Agência Digital, pioneira no Brasil em seu conceito de autoatendimento, conta com quatro totens que oferecem a mesma gama de serviços disponíveis no portal Meu Detran, entre eles a emissão de guias de licenciamento e multas, a consulta de débitos, a renovação e a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atualização de endereço, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a emissão da certidão de prontuário da CNH.

Apesar da natureza digital da agência, um servidor continua disponível no local para orientar e auxiliar os usuários com dificuldades ou para agendar atendimento presencial, caso necessário.

Com foco na inovação e na experiência do usuário, o Detran-MS tem investido na digitalização de seus serviços, oferecendo ferramentas como o Portal Meu Detran, a atendente virtual Glória e o aplicativo Meu Detran MS, para que os cidadãos possam resolver suas pendências de forma prática e segura, sem sair de casa.

