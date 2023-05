Agendão tem cãominhada com vacinação, microchipagem e teste de Leishmaniose

O fim de semana chegou lotado de atrações em Campo Grande. Desta vez, o agendão tem visita em museu, bibliotecas, feiras e a 1º Edição da Cãominhada do bem-estar animal, que disponibilizará ao público, vacinação, microchipagem e até teste de leishmaniose para os pets no domingo (21).

A ação é promovida pela Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal, ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Na ocasião, os donos e seus pets realizarão uma caminhada em prol da defesa dos direitos dos animais.

De acordo com a pasta, o evento é para chamar atenção da população quanto à conscientização contra maus-tratos a animais. A ação contará com um ponto de arrecadação de ração que depois serão doadas para protetoras das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e casas de abrigo.

Além disso, ainda terá feirinha de adoção, Projeto Social “Cão Herói, Cão Amigo” do Corpo de Bombeiros Militar de MS, espaço Kids e sorteio de brindes e show com Guga Borba. O evento será das 8h às 11h no Parque dos Poderes - em frente à Governadoria. A entrada é gratuita.

SÁBADO (20)

Casa do Artesão – Recém-inaugurada após revitalização e restauro, a Casa do Artesão está aberta ao público com milhares de peças que contam a história de Mato Grosso do Sul.



Hora: 8h às 16h

Local: Avenida Calógeras, 2050 – Centro

Entrada: Gratuita



Bioparque Pantanal – Já conhece o maior aquário de água doce do mundo? O Bioparque Pantanal tem 5 milhões de litros de água e 359 espécies de animais, entre eles figuras famosas como a sucuri Gaby Amarantos, os jacarés, a esplêndida jaú Maria Fernanda e os recém-chegados pirarucus.

Hora: 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Local: Avenida Afonso Pena 6.001

Entrada: Gratuita, com possibilidade de agendamento.



Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim – A biblioteca pública que funciona no prédio da Setescc está de portas abertas para receber leitores. Com acervo de literatura regional e ala infantil, você pode levar para casa até três livros por 10 dias.

Hora: 8h às 13h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: Gratuita



Oficina Palhaço e Movimento - No sábado, o artista argentino Sebastian Godoy faz a oficina “Palhaço e Movimento”, na sala de Artes Cênicas do Sesc Cultura.

Hora: Às 9h30

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Reservar ingresso no sympla; entrada gratuita.



Curso de fotografia de celular - O MIS (Museu da Imagem e do Som) começa neste fim de semana o curso de fotografia de celular. A atividade será dividida em 3 partes: Câmera de Celular, Velocidade e obturador, Iluminação, Edição e Redes Sociais, totalizando 30 horas de atividades. Podem participar do curso pessoas a partir de 12 anos.

Serão oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial.

Hora: 14h às 17h

Local: MIS - Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro, 3º Andar

Entrada: Gratuita



Semana Nacional de Museus - Em sua 21ª edição, a Semana Nacional de Museus tem programação aberta ao público em cada espaço da cidade.

No Museu José Antônio Pereira será realizada a oficina Básica de Introdução à Museologia, com o ministrante Caciano Lima, Especialista em Museologia e História da Arte, Mestre em Educação e Doutorando em Estudos de Linguagem.



Hora: 13h30 às 16h30

Local: Museu José Antônio Pereira - Avenida Guaicurus, em frente à Rua da Divisão

Entrada: Gratuita



Neste sábado, tem visita mediada em inglês com o turismólogo Juliano Hipólito aos estudantes do curso ICE em nossas exposições – Guided visit in English to ICE students at our exhibitions.



Hora: 14h às 17h

Local: Museu das Culturas Dom Bosco - Avenida Afonso Pena, 7.000 - Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita



“Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som” - Na 21ª Semana Nacional de Museus, o MIS abre neste sábado a exposição “Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som”. Em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de MS/Centro de Proteção Ambiental, a ONG Mulheres em Ação no Pantanal e Wetlands Internacional Brasil (MUPAN) e o apoio do Instituto do Delta do Salobra, a exposição apresenta do ponto de vista dos Artistas de Mato Grosso do Sul olhares acerca de um dos maiores biomas do Planeta o Pantanal: Registros na linguagem do Cinema, em discos, composições, capturas em vídeo e fotografia.



No cinema é apresentado o documentário Planuras (2014) do diretor Maurício Copetti. O filme apresenta a paisagem pantaneira e sua composição: seu humor climático, seus sons, suas cores, sua cosmologia e as pessoas que estão integradas nela. Sobre a música, o museu reuniu itens de seu acervo que tem temática sobre o meio ambiente, a destruição causada pela humanidade e a importância da preservação.

A Exposição busca ainda trazer à luz o recente problema das queimadas que assolou o Pantanal principalmente em 2020.



Hora: Às 15h

Local: MIS - Museu da Imagem e do Som - Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 - 3º andar

Entrada: Gratuita



Festa de São Benedito – Com objetivo de celebrar a vida e história de Eva Maria de Jesus, e também renovar os votos de fé de seu santo devoto, todo ano é realizada a festa de São Benedito, um patrimônio cultural imaterial da comunidade quilombola Tia Eva.

Na programação deste sábado tem semifinal do torneio Tia Eva, terço, queima de fogueira e levantamento do mastro e depois baile.

Hora: A partir das 15h

Local: Rua Eva Maria de Jesus, 273 – Comunidade Tia Eva

Entrada: Gratuita



Feira Cultural do Sóter - Campo-grandense adora uma feirinha, e neste sábado tem artesanato, cosméticos, gastronomia, moda e muito mais no Parque do Sóter.



Hora: 15h às 21h

Local: Parque Sóter

Entrada: Gratuita



Feira Praça do Peixe - Tem feira também na Praça do Peixe com a Liga de Mulheres Empreendedoras e mais de 60 expositores: artesanato, brinquedos, gastronomia e outros serviços. No local, vai rolar uma ação solidária de alimentos. Então, se puder, leve 1kg de alimento não perecível.



Hora: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe – Rua Bom Pastor

Entrada: Gratuita



Sesc Arte para Crianças – A oficina deste sábado é “A arte de Cezanne sobre tela”. Para participar, a criança deve ter pelo menos 5 anos e estar acompanhada do responsável, e deve levar: 1 tela de 30 x 40cm ou aproximadamente, 1 pincel largo, 1 pincel fino, 1 cola branca e 1 tesoura ponta. Em seguida tem apresentação de circo “YoYo”, e ainda duas sessões do espetáculo “O doente imaginário”, da Cia Última Hora e Núcleo Cena Viva, de Dourados, com classificação indicativa 12 anos.



Hora: a partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita



Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem duas sessões com Nano Elanio e na contação de histórias. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.



Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Canalhas Festival - Na comemoração dos seis anos do Canalhas, tem festa com muito chope, apresentação com as bandas A Arca, The Rockfeller, e Renan and the Kings.



Hora: 16h

Local: Canalhas - Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Gratuita



Armazém do Campo - Em comemoração ao mês dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade, tem programação especial no Armazém do Campo. Com apresentações artísticas de Gio Resquin, Ballet Cantagessi, Du Mato, Voz do Gueto, Fiinn, Pretas de Campão, Beca Rodrigues, Lá em Saturno.



Hora: A partir das 17h

Local: Armazém do Campo - Rua Juruena, 309

Entrada: Gratuita



Roda de Samba Misturô - Com Angelique e Isa Ramos, a mulherada mostra um samba de respeito.



Hora: A partir das 18h

Local: Laricas Cultural - Antônio Maria Coelho, 1663, Centro

Entrada: Couvert R$ 8,00

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste sábado.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00



Domingo



Feira Bosque da Paz - Tem Praça da Paz neste domingo, reunindo artesanato, gastronomia, moda, antiguidades e atividades culturais. Entre as atrações tem Lauro Ferrari, Bogarim, Teatro Agetran, Rah e Alison, Wellinton Junior, Dark Perifery, Miguelzinho, Bonde do Flashback.

Também tem feirinha de adoção e até serviço de imunização. Isso mesmo, vacinação contra Influenza.

Hora: 9h às 14h

Local: Praça Bosque da Paz - Carandá Bosque

Entrada: Gratuita



Encerramento Festa São Benedito - Encerrando a comemoração centenária em homenagem a São Benedito, a Comunidade Tia Eva tem missa neste domingo, seguida de procissão, final do torneio Tia Eva, confraternização com o tradicional almoço e ainda baile e apresentação de pagode.



Hora: A partir das 8h

Local: Rua Eva Maria de Jesus, 273 – Comunidade Tia Eva

Entrada: Gratuita



Feira Lagoa Itatiaia - Olha que delícia para você já por no calendário! A Lagoa Itatiaia recebe uma feirinha cheia de artesanato e gastronomia!

Hora: 9h

Local: Lagoa Itatiaia

Entrada: Gratuita



Espaço Sesc – No domingo, o “Espaço Sesc” recebe a Trupe Guavira no comando da diversão. Este é o momento encantar a criançada, estimulando a atenção e curiosidade por meio de várias linguagens artísticas como a música e o teatro. A contação de histórias tem o poder de aumentar o universo de significados das crianças, promovendo um ambiente lúdico e prazeroso.



Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita



