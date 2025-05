Agentes de segurança terão capacitação realizada pela Casa da Mulher Brasileira

Visando fortalecer e qualificar o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, a Casa da Mulher Brasileira realiza nesta quinta-feira (15), das 8h às 17h, em seu auditório, uma capacitação voltada às forças de segurança de Campo Grande.



A proposta é aprimorar o desempenho dos profissionais que atuam diretamente na rede de proteção com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu).



Devem participar do evento 42 servidores da Polícia Militar, do Programa Mulher Segura (Promuse) e 32 agentes da Guarda Civil Metropolitana, integrantes da equipe da Patrulha Maria da Penha.



Com o tema “Capacitar para Qualificar o Desempenho”, capacitação abordará assuntos relacionados à humanização da abordagem e ao acolhimento das mulheres vítimas de violência, além da apresentação dos serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira.



