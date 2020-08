Agepen cria Disk-Covid para informar familiares de internos

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen-MS) iniciou um projeto piloto nos quatro maiores presídios de regime fechado para prestar informações aos familiares sobre casos de infecção por coronavírus entre internos através de um Disk-Covid.

O Disk-Covid já está disponível para o Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho", a Máxima de Campo Grande, Instituto Penal de Campo Grande, Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira e Penitenciária Estadual de Dourados.

O objetivo é que, posteriormente, a iniciativa seja estendida a outras unidades prisionais, conforme as maiores demandas. Servidores de cada presídio irão realizar os atendimentos e garantir informação precisa sobre os apenados.

A ação é resultado de recomendação feita pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Agepen e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que disponibilizou os chips para os contatos.

O projeto também foi aprovado pelo Tribunal de Justiça, por meio de seu Comitê de Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 no Sistema Carcerário de Mato Grosso do Sul, do qual a agência penitenciária também faz parte.

O dirigente ressalta que cada unidade prisional onde foram constatados casos de infecção por coronavírus entre internos já tem realizado esse trabalho de informar os familiares por meio de ligações para os telefones informados pelos custodiados ou mesmo disponíveis nas fichas disciplinares. “Com essa nova medida, esse trabalho será mais amplo e facilitado, já que o próprio familiar poderá buscar informações sobre seu parente preso”, pontua.

Cada um dos quatro presídios recebeu um número específico para contato, cujo atendimento ocorre por ligação ou WhatsApp, no período entre as 7h30 e 16h30, de segunda a sexta-feira. Importante enfatizar que o canal é exclusivo para informações referentes ao coronavírus entre a massa carcerária daquela unidade prisional e demais assuntos não serão tratados, sem exceção.

Confira os canais de atendimento e informações:

Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho" (Máxima de Campo Grande): (67) 99265-1751

Instituto Penal de Campo Grande: (67) 99135-6546

Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira: (67) 99134-6200

Penitenciária Estadual de Dourados: (67) 99191-3844

