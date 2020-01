Agepen nomeia novo diretor no Presídio de Trânsito da capital

A partir desta quarta-feira (15), nove meses depois de assumir interinamente a direção do Presídio de Trânsito de Campo Grande, Daladier Cardoso deixa o comando da unidade e o posto será ocupado por Creone da Conceição Batista.

A mudança está na portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (15) e informa que a dispensa ocorreu a pedido.

A alteração, assinada por Aud de Oliveira Chaves, diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão do Sistema Penitenciário (Agepen ), passa a valer a partir de hoje. Daladier tinha assumido a direção do Presídio no dia 17 de abril do ano passado no lugar de Paulo da Silva Godoy.

Na época, além da dispensa, agentes penitenciários foram afastados devido a fatos apurados em procedimento administrativo, aberto no dia 12 de abril de maneira sigilosa. Na ocasião o diretor da Agepen informou que havia relação entre a suspensão e a troca de comando no presídio, mas informações sobre o caso não foram divulgadas.

Agente penitenciário desde 1989, Creone é formado em história pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e pós-graduado em administração penitenciária e tratamento penal.

Deixe seu Comentário

Leia Também