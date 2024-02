Agetran alerta para interdições de ruas neste sábado; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os motoristas e pedestres campo-grandenses sobre as vias que estarão interditadas neste sábado (10).

A indicação do órgão é que tanto os motoristas quanto os pedestres tenham atenção redobrada nos locais de interdição, e que já se planejem de maneira antecipada, com rotas alternativas já em mãos.

Confira as interdições para este sábado:

Rua Ana Pimentel, entre as ruas Chiquinha Gonzaga e Zulmira Borba, estará interditada das 14h às 23h para a realização do 16º EMOAB (Encontro de Mocidade da Água Bonita);

Rua Tokuei Nakao, entre a Rua Evangelo Vavas e Travessa Sérgio Roberto de Pedrosa, estará fechada das 18h30 às 20h30 para a realização de evento religioso.

