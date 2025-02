Agetran alerta para interdições na Capital neste sábado

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alertou para as interdições programadas no trânsito da Capital neste sábado (22), buscando garantir a segurança dos moradores de Campo Grande.

O órgão recomenda que os motoristas fiquem atentos à sinalização provisória e planejem rotas alternativas para evitarem transtornos.

Confira as interdições:

Data: 21/02/2025 (12h às 20h), 22 e 23/02/2025 (8h às 22h)

Motivo: Evento Religioso

Local: Rua Joaquim Tomás x Av. Mascarenhas de Moraes e Rua Araras; Rua Dois de Outubro x Av. Mascarenhas de Moraes e Rua Araras

Data: 22/02/2025

Motivo: Bloco Calcinha Molhada

Horário: 08h às 23h

Local: Praça Aquidauana (entre Rua Barão do Rio Branco, Av. Ernesto Geisel, Rua Dom Aquino e Rua Aquidauana)

Data: 21/02/2025 às 20h até 22/02/2025 às 14h

Motivo: Bloco das Depravadas

Local: Barão do Rio Branco com 14 de Julho, em frente ao Bar do Zé

Data: 22/02/2025

Motivo: Evento beneficente

Horário: 15h às 21h

Local: Rua Leão Zardo, entre Rua Janaína Chaga de Melo e Rua Alfredo Gaspar

Data: 22/02/2025

Motivo: Bloco Sarrabulho e Amigos do Jockey

Horário: 14h às 22h

Local: Rua Bom Sucesso, nº 930, entre Rua das Rosas e Rua das Violetas

Data: 21/02/2025 às 20h até 23/02/2025 às 00h - Dia 22 e 23/02/2025, a partir das 13h

Motivo: Farofa com Dendê

Local: Esplanada Ferroviária, em frente ao Monumento Maria Fumaça (Rua Antônio Maria Coelho com Av. Ernesto Geisel)

