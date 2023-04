Agetran alerta para ruas interditadas neste domingo

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os condutores e pedestres da Capital sobre as ruas que estarão interditadas neste domingo (30).

A indicação da Agetran é que se tenha atenção redobrada nos locais de interdição e planejem, antecipadamente, outras rotas caso passem próximo das ruas.

Confira as ruas:

- Rua São Geraldo, entre a rua Tonico de Carvalho e rua André Barros, no bairro Amambai, ficará fechada das 08 às 17h para realização de evento da saúde;

- Avenida Marinha, entre a Rua do Porto e Rua da Península, ficará interditada das 15h às 23h para evento da associação de moradores da Cophavila II e Amoc II.

