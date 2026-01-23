Menu
Agetran anuncia interdições em vias de Campo Grande neste fim de semana

As alterações ocorrem entre sábado (24) e domingo (25) por conta de corrida, serviços urbanos e evento comunitário

23 janeiro 2026 - 10h12Sarah Chaves
Imagem gerada por IA  

A Agetran informa que haverá interdições temporárias em vias de Campo Grande entre sábado (24) e domingo (25). As mudanças no trânsito ocorrem em razão da realização de eventos e de serviços urbanos, com o objetivo de garantir a segurança viária e a organização do tráfego.

No domingo (25), as interdições se concentram em diferentes regiões da Capital e exigem atenção redobrada de motoristas e pedestres. Confira os pontos e horários:

Domingo (25)

 - Corrida Cidade Morena 2026 – Das 5h às 10h, com interdições parciais e liberação gradual das vias ao longo do percurso, que tem largada e chegada na Avenida Gury Marques, nas proximidades da Rua Cana Verde.

 - Supressão de árvores – Avenida Mato Grosso – Das 6h às 18h, interdição temporária na altura do nº 2089, entre as ruas Humberto Campos e José de Alencar.

 - Supressão de árvores – Rua Barão do Rio Branco – Das 6h às 18h, interdição da faixa de estacionamento e de uma pista de rolamento na altura do nº 1593.

 - Evento comunitário “Paquera na Comunidade” – Das 16h às 23h59, interdição da Rua Anselmo Selingardi, entre as ruas Manoel Marcelino Rodrigues e Manoel Macedo Falcão.

A Agetran orienta que a população respeite a sinalização provisória e siga as instruções dos agentes de trânsito, contribuindo para a segurança e a fluidez do tráfego durante o período das interdições

