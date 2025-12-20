Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que diversas vias da Capital estarão interditadas entre os dias 19 e 22 de dezembro. As interdições ocorrem em razão da realização de eventos natalinos, comunitários, culturais, além de obras e serviços de supressão arbórea. Motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e buscar rotas alternativas.

Data: 20/12/25

Horário: 13h às 17h

Local: Rua Otaviano Inacio De Souza Entre As Ruas Leão Zardo E Angelo Nakahodo.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 20/12/25

Horário: 10h às 17h

Local: Rua Dona Carlota Entre As Ruas Anhanguera E 09 De Julho.

Motivo: Evento Natalino

Data: 20/12/25

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Nascim Abrão Entre As Ruas Luciana Ota Perez E Pinhão.

Motivo: Evento Comunitário

Data: 20/12/25

Horário: 16h às 23h

Local: Rua Leonina Dias Martins Entre As Ruas Patrocínio E Castorina Rodrigues Luz.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: 16h às 21h

Local: Rua Cecílio De Arruda Entre As Ruas Evelina Selingardi E Adelaide Maria Figueiredo.

Motivo: Evento Comunitário Meu Bairro E Show.

Data: 20/12/25

Horário: 08h às 20h

Local: Rua Serra Da Divisões Entre As Ruas Jacutinga E Periquito.

Motivo: Festa Natalina.

Data: 20/12/25

Horário: 17h30 às 20h30

Local: Rua Major Juarez Lucas Entre As Ruas Pimentel Ribeiro E Laudelino Bellentani.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: 13h às 19h

Local: Avenida João Paula Ribeiro Entre As Ruas Ivanilton Costa Santos E Giusepe Maida.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 20/12/25

Horário: 12h às 21h

Local: Rua União Da Serra Entre As Ruas Otilia Coelho Neto E Flores Da Cunha.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: a partir das 15h

Local: Rua Osvaldo Aranha, Entre As Ruas Manoel Garcia De Souza E Tucuruvi.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 08h às 22h

Local: Rua Monterrey Entre As Ruas Janete Clair E Fresno.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 21/12/25

Horário: 08h às 13h

Local: Rua Marquês De Lavradio Entre As Ruas Tibiriçá E Avenida Três Barras.

Motivo: Obras

Data: 21/12/25

Horário: 09h às 12h

Local: Rua Presidente Antônio Carlos Entre As Ruas Fluminense E Ponte Petra.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 14h às 22h

Local: Avenida Calógeras Entre A Avenida Mato Grosso E Rua Dr. Temistocles.

Motivo: Evento Cultural Musical.

Data: 21/12/25

Horário: 08h às 13h

Local: Rua Santo Augusto Entre As Ruas Dos Amigos E Anita Garibaldi.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Maria Luiza De Moraes Entre As Ruas João Ferreira Lucio E Lagoa Mandioré.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 06h às 18h

Local: Avenida Mato Grosso Entre As Ruas Humberto De Campos E José De Alencar (Meia Pista).

Motivo: Supressão Arbórea.

Data: 22/12/25

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Caraíba, 449 Entre As Ruas Do Topógrafo E Jauna

Motivo: Evento Natalino.

Data: 19/12/25

Horário: 08h às 21h

Local: Rua 14 De Julho Com 15 De Novembro

Motivo: Natal Dos Sonhos.

Data: 20/12/25

Horário: 08h às 21h

Local: Rua 14 De Julho Entre As Ruas Maracaju E Marechal Rondon

Motivo: Natal Dos Sonhos.

