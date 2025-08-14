Agetran divulga interdições de vias para eventos e obras a partir desta sexta-feira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou, nesta quinta-feira (14), a lista de interdições programadas para esta sexta-feira (15) e os dias seguintes em Campo Grande.

A medida busca garantir a segurança viária e a organização durante eventos comunitários, religiosos, culturais, além de serviços de manutenção e obras.

A Agetran reforça que os motoristas devem respeitar a sinalização provisória e planejar rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira as interdições programadas:

Atendimento da Carreta do Hospital do Amor – Até 15/08, das 7h às 18h, na Rua Marechal Rondon, nº 1380 (faixa de estacionamento).

Evento Comunitário – 14/08, das 16h à 0h, na Rua Anajás, entre Rua Elvira Coelho Machado e Travessa Tibaú.

Campeonato do Pedrinha – 15/08, das 17h às 23h, na Rua das Argolas, entre Rua Cataguases e Rua Jandaíra.

Festa Agostina – 15/08, das 17h às 23h, na Rua Nova Europa, entre Rua dos Pampas e Travessa Urubatan.

Noite da Seresta – 15/08, das 16h às 23h, na Rua Barão do Rio Branco, entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa (faixa de estacionamento).

Evento Comunitário – 16/08, das 15h à 0h, na Avenida Marinha, entre Rua da Península e Rua do Porto.

Festa Agostina – 16/08, das 16h às 22h, na Rua das Orquídeas, entre Rua Ouro Verde e Rua Ouro Negro.

Festa Agostina – EMEI O Bom Pastor – 16/08, das 10h às 19h, na Rua Dom Carlos, entre Rua Hamlet e Rua Madame Butterfly.

Evento Religioso – 16/08, das 15h às 23h, na Rua Bilac Pinto, entre Rua Mauro Rodrigues Oliveira e Rua Ponte de Miranda.

Evento Religioso – 16 e 17/08, das 17h à 0h, na Avenida Oceania, nº 338, entre Rua Canindé e Rua Dona Rosemaria.

1ª Festa Agostina Moreninha III – 17/08, das 8h às 23h, na Rua Baobá, entre Rua Jutaí e Rua Mureré.

Poda de Árvore – 17/08, das 7h às 16h, na Avenida Afonso Pena, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio.

Festa Agostina – Paróquia Cristo Bom Pastor – 17/08, das 7h às 23h30, nas ruas José Soares, Petrópolis e Waldemar Marcelino Santos.

Construção de Ciclovia no Canteiro Central – 18/08 a 11/11, das 8h às 16h, na Avenida Mato Grosso, entre Avenida Ceará e Avenida Nelly Martins (1,33 km de extensão).

