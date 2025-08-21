Menu
Agetran divulga interdições programadas em Campo Grande nesta semana

Interdições ocorrerão em diferentes ruas de Campo Grande nesta sexta e sábado

21 agosto 2025 - 15h10Carla Andréa
Agetran interdita ruas da CapitalAgetran interdita ruas da Capital   (Foto: Divulgação)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou as interdições programadas para o trânsito em Campo Grande nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), visando garantir a segurança durante eventos e serviços na cidade.

A população é orientada a ficar atenta às sinalizações e planejar rotas alternativas para minimizar transtornos.

Na sexta-feira (23), duas interdições estão previstas:

Rua Jacarepaguá, entre Travessa Frederico e Rua Cândida Lima de Barros, das 16h às 00h, devido à realização de um evento social;

Rua Castro Alves, entre Rua Joaquim Murtinho e Rua Alberto Neder, das 7h às 13h, para retirada e desmontagem de equipamentos de obra.

No sábado (24), estão programadas duas interdições:

Rua General Melo, entre Rua 14 de Julho e Av. Calógeras, das 17h às 23h, para a realização de uma feira cultural;

Rua Anselmo Selingard, nº 961, entre Rua Pedro Dibe e Rua Marlene Pereira, das 16h às 23h, em função de um evento de lazer.

A Agetran reforça que a atenção dos condutores deve ser redobrada durante o período das interdições, respeitando a sinalização provisória e os desvios indicados, garantindo assim a segurança de pedestres, motoristas e participantes dos eventos.

