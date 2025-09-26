Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Agetran divulga interdições programadas para o fim de semana

Os bloqueios afetarão diversas vias da cidade em horários específicos; confira

26 setembro 2025 - 11h11Sarah Chaves
Imagem criada com auxílio de IAImagem criada com auxílio de IA  

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições temporárias que ocorrerão entre esta sexta-feira (26) e segunda-feira (29), em razão da realização de eventos religiosos, comunitários e serviços operacionais.

As interdições afetarão diversas vias da cidade em horários específicos, conforme detalhado abaixo. A Agetran orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória e, sempre que possível, buscarem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira os locais, datas, horários e os motivos das interdições:

Data: 27/09/2025
Horário: 13h às 18h
Local: Rua Dom Aquino, entre Rua 25 de Dezembro e Rua Arthur Jorge  
Motivo: Descarga de Equipamento de Ressonância Magnética  

Horário: 15h às 21h
Local:  Rua Antônio Ignácio De Souza, Entre Rua Major Juarez E Rua Porto União.
Motivo: Evento Religioso

Horário: 13h às 18h
Local: Rua Cotegipe, entre Rua Miguel Vieira Ferreira e Rua Ârcangelo Corelli.
Motivo: Evento Religioso

Horário: 16h às 21h
Local: Rua Inubia Paulista, entre Rua Manoela Garcia de Souza e Rua Agostinho Bacha.
Motivo: Evento Comunitário 

Horário: 11h às 19h
Local: Rua Ranulfo Correa, entre Rua Do Carneiro e Rua do Touro
Motivo: Evento Religioso

Horário: 13h às 23h
Local: Av. Paes Barreto, entre Rua Pedro Paulo Soares De Oliveira e Rua Emilio De Menezes
Motivo: Evento Religioso

Data: 28/09/2025

Horário:13h às 16h
Local: Rua Beapina, entre Rua Virgulino França e Rua Beni
Motivo: Evento Religioso

Horário: 14h às 18h
Local: Rua Equipe Sena, entre Rua Camaçari e Rua Aracati
Motivo: Evento Religioso

Horário: 07h às 17h
Local:  Rua Antônio Olegário de Lima, entre Rua Maria Quitéria e Rua Nizia
Motivo: Evento Religioso

Data: 29/09/2025
Horário: 14h às 22h
Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho Nº 588, entre Rua Bernardo Franco Baís e Rua Santa Emília.
Motivo:  Missa Campal

Data: 27/09/25 – Horário: 13h às 17h
Data: 28/09/25 – Horário: 06h às 12h
Local: Rua Marechal Rondon, entre Rua Rui Barbosa  e Rua 13 de Maio
(Faixa de Estacionamento e 1 Faixa de Rolamento)
Motivo: Troca do Transformador no Poste

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Cidade
Van dos Direitos leva atendimento jurídico à comunidade Santa Terezinha
Foto: Divulgação
Cidade
AACC/MS amplia campanha de doação com ponto de coleta no Pátio do Centro
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
Filho e pai -
Justiça
Juiz mantém preso homem que matou o pai a facadas em Campo Grande
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato ligado ao "jogo do tigrinho" leva homem ao banco dos réus em Campo Grande
Engavetamento / 23/09/2025 -
Política
Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf
Deputado estadual Zé Teixeira
Cidade
Zé Teixeira apresenta indicações para infraestrutura e segurança em Dourados
Marcos Marcello Trad -
Política
Promotor pede nulidade da efetivação de Marquinhos Trad na Assembleia
Foto: PMCG
Política
Vereadores votam programa para regularização de dívidas de beneficiários da EMHA

Mais Lidas

Setor de alimentação
Economia
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce