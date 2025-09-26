Agetran divulga interdições programadas para o fim de semana

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições temporárias que ocorrerão entre esta sexta-feira (26) e segunda-feira (29), em razão da realização de eventos religiosos, comunitários e serviços operacionais.

As interdições afetarão diversas vias da cidade em horários específicos, conforme detalhado abaixo. A Agetran orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória e, sempre que possível, buscarem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira os locais, datas, horários e os motivos das interdições:

Data: 27/09/2025

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Dom Aquino, entre Rua 25 de Dezembro e Rua Arthur Jorge

Motivo: Descarga de Equipamento de Ressonância Magnética

Horário: 15h às 21h

Local: Rua Antônio Ignácio De Souza, Entre Rua Major Juarez E Rua Porto União.

Motivo: Evento Religioso

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Cotegipe, entre Rua Miguel Vieira Ferreira e Rua Ârcangelo Corelli.

Motivo: Evento Religioso

Horário: 16h às 21h

Local: Rua Inubia Paulista, entre Rua Manoela Garcia de Souza e Rua Agostinho Bacha.

Motivo: Evento Comunitário

Horário: 11h às 19h

Local: Rua Ranulfo Correa, entre Rua Do Carneiro e Rua do Touro

Motivo: Evento Religioso

Horário: 13h às 23h

Local: Av. Paes Barreto, entre Rua Pedro Paulo Soares De Oliveira e Rua Emilio De Menezes

Motivo: Evento Religioso

Data: 28/09/2025

Horário:13h às 16h

Local: Rua Beapina, entre Rua Virgulino França e Rua Beni

Motivo: Evento Religioso

Horário: 14h às 18h

Local: Rua Equipe Sena, entre Rua Camaçari e Rua Aracati

Motivo: Evento Religioso

Horário: 07h às 17h

Local: Rua Antônio Olegário de Lima, entre Rua Maria Quitéria e Rua Nizia

Motivo: Evento Religioso

Data: 29/09/2025

Horário: 14h às 22h

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho Nº 588, entre Rua Bernardo Franco Baís e Rua Santa Emília.

Motivo: Missa Campal

Data: 27/09/25 – Horário: 13h às 17h

Data: 28/09/25 – Horário: 06h às 12h

Local: Rua Marechal Rondon, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio

(Faixa de Estacionamento e 1 Faixa de Rolamento)

Motivo: Troca do Transformador no Poste

