Agetran informa interdições para esse fim de semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que acontecerão neste fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas. Confira as Interdições:

20/10/2023 e 21/10/2023

17:00 às 22:00

Rua Ronald de Carvalho, entre Rua Osmar de Andrade e Rua Laurindo

Evento: Cultural

21/10/2023 e 22/10/2023

15:00 às 20:00

Rua Camapuã, entre Rua Amando de Oliveira e Avenida Afonso Pena

Rua Amando de Oliveira, entre a Rua Camapuã e Avenida Afonso Pena

Evento: 7° Edição do Encontro Motociclístico de Batedores

21/10/2023

07:00 às 22:00

Rua Canindé, entre Rua Honória e Nova Tiradentes

Evento: Dia das Crianças da Lagoa Itatiaia

21/10/2023

07:00 às 00:00

Rua Marquês de Leão 775, entre Rua Jandira e Rua Tabaúna

Evento: Festa da Primavera

121/10/2023

08:00 Às 17:00

Rua Senador Vergueiro, entre Rua Ataulfo Paiva e Rua Andrade Neves

Evento: Festa Para as Crianças

21/10/2023, 22/10/2023 e 28/10/2023 a 29/10/2023

08:00 às 17:00

Avenida Manoel da Costa Lima, entre Avenida Ernesto Geisel, entrada da Avenida Manoel da Costa Lima (Faixa De Estacionamento)

Evento: 28° Festa das Crianças

21/10/2023

08:00 às 23:59

Rua Marechal Câmara, entre a Rua Dom Ladislau Paz e Rua Dom Lustosa no Bairro Seminário

Evento: Evento Social

21/10/2023

09:00 às 18:00

Rua Lúcia Martins Coelho, entre Rua Península e Avenida do Cachalote

Evento: Dia das Crianças

21/10/2023

14:00 às 18:00

Rua José Zurutuza, entre Rua Leopoldina de Queiroz e Rua Reginaldo Moura

Evento: Dia das Crianças

21/10/2023

15:00 às 22:00

Rua Fluminense 206, entre Rua Presidente Antônio Carlos e Rua Américo Brasiliense

Evento: Flash Back

21/10/2023

18:00 às 22:00

Rua Cladis Anna Andrighetto, entre Rua Cerilo Cassanto Calegaro e Rua Ademar Gomes Baltazar

Evento: Evento Social E Evangélico

22/10/2023

12:00 às 17:00

Rua Antônio de Castilho, entre Ruas José Ferreira da Cunha e Vicente Maroni

Evento: Festa Comunitária

21/10/2023

07:00 às 22:00

Rua Canindé, entre Rua Honória Correia e Nova Tiradentes

Evento: Dia das Crianças da Lagoa Itatiaia

21/10/2023

08:30 às 12:30

Rua Dr. Arthur Jorge, entre Rua Marechal Rondon e Rua Dom Aquino (Meia Pista)

Evento: Happy Day

22/10/2023

13:00 às 18:00

Rua Ariri, entre Rua Aracati e Rua Macambira

Evento: Festa de Dia das Crianças

21/10/2023

15:00 às 23:00

Rua Acaia 214, entre Rua Igapó e Rua Sertaneja

Evento: Comemoração ao Dia das Crianças

21/10/2023 e 22/10/2023

18:00 às 22:30

Rua Cabrália Paulista Gospel, entre Rua 06 de Outubro e Rua Itabirito

Evento: Evento Gospel

20/10/2023 a 22/10/2023

19:00 às 21:00

Avenida Nazaré, entre Rua Piraputanga e Rua Indianópolis

Evento: Evento Religioso

22/10/2023

08:00 às 19:00

Rua Ubatuba, entre Rua da Conquista e Rua Piraputanga

Evento: Festa das Crianças

21/10/2023

18:00 às 22:00

Rua dos Arquitetos, entre Rua Vital Brasil e Rua Campos SaleS

Evento: Evento Religioso

22/10/2023

06:00 às 13:00

Rua Arquiteto Álvaro Mancini 721, entre Rua Jornalista Valdir Lagos e Rua Cajazeiras

Evento: Comemoração ao Dia das Crianças

22/10/2023

13:00 às 19:30

Avenida Grande Floresta, entre Avenida Baobá e Rua Anacá

Evento: 23° Festa de Dia das Crianças

22/10/2023

14:00 às 22:00

Avenida Agripino Grieco, entre a Rua Valdemiro dos Santos e Rua Odorico Mendes

Evento: Festa de Dia das Crianças

22/10/2023

10:00 às 21:00

Rua Barão do Rio Branco, entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa

Evento: Feira Mixturô.

