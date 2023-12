Agetran informa interdições para esse fim de semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que acontecem neste fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

EVENTO: Torneio de Bets

DATA: 02/12/2023

HORÁRIO: 07h às 13h

LOCAL: Praça Seis, entre a avenida Quatro lado direito e lado esquerdo.

