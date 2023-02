Agetran informa pontos que serão interditados para o Carnaval nos próximos dias

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Em razão dos eventos de Carnaval, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito alerta para as interdições que acontecerão, a partir de quinta-feira (16) em Campo Grande.

Quinta-feira (16)

Do dia 16 até o dia 22 de fevereiro, a Avenida Cassiano Sandim de Rezende entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Aeroclube, a Avenida dos Crisântemos entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff, Rua Camilo Meres entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Av. Alfredo Scaff, Rua Américo Marques entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff ficarão interditadas para realização do desfile das escolas de samba na região da Praça do Papa.

As rotas alternativas tanto do centro para o bairro, bem como do bairro para o centro será pela Avenida Júlio de Castilho e Avenida Presidente Vargas.

Sexta-feira (17)

A Rua 14 de Julho entre a Rua Antonio Maria Coelho e Rua General Mello. Rua General Mello entre a Rua 13 de Maio e Av. Calógeras. Rua Dr. Temístocles entre a Rua 14 de Julho e Av. Calógeras. A Avenida Mato Grosso entre a Avenida Ernesto Geisel e Rua 13 de Maio. Rua Antônio Maria Coelho entre Avenida Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho.

A Avenida Calógeras entre a Rua General Mello e Rua Maracaju e a Rua Dr. Ferreira entre a Rua General Mello e Rua 14 de Julho, ficarão interditadas para desfile de blocos na esplanada ferroviária, das 15h às 23h, do dia 17 ao dia 22 de fevereiro.

As rotas alternativas:

Para quem está na Rua 14 de Julho no sentido Bairro São Francisco e região, pegar a Rua Antônio Maria Coelho e Rua Rui Barbosa.

Na Avenida Mato Grosso no sentido Bairro/Centro, pegar a Rua Pedro Celestino ou Rua 13 de Maio e Rua Maracaju;

Na Av. Mato Grosso no sentido Centro/Bairro, pegar a Av. Ernesto Geisel e Rua Marechal Candido Mariano Rondon;

Na Rua Antônio Maria Coelho no sentido Bairro/Centro, pegar Av. Ernesto Geisel e Rua Marechal Candido Mariano Rondon;

Para os que quiserem acessar a feira central, poderá fazê-lo utilizando a Rua 14 de Julho, Rua Rui Barbosa, Rua Eduardo Santos Pereira, pegar a rua 13 de maio que será guiada como um contra fluxo para atender os frequentadores da feira e Travessa Cel. Edgard Gomes ou Avenida Ernesto Geisel, Rua Eça de Queiroz, Rua 13 de Maio e Travessa Cel. Edgard Gomes.

