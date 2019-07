Agetran interdita diversas ruas neste fim de semana; confira

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) interdita diversas ruas neste final de semana para a realização de eventos culturais, religiosos, esportivos e execução de obras em Campo Grande.

As interdições ocorrem entre o sábado (20) e domingo (21). Veja as ruas e horários:

- Rua Nicolau Fragelli entre e rua Candido Mariano e a rua dos Pinheiros, das 15 às 23 horas.

- Avenida São Nicolau entre a rua Santa Rosa e a rua Santa Isabel, do meio dia às zero horas.

- Rua Rafael Nahas entre a avenida Três Barras e a rua Macário, do meio dia às 23 horas.

- Rua Treze de Junho entre a rua Dr. Dolor de Andrade e a rua Alegrete do meio dia à Zero Hora.

- Rua Amabile Tanachi Capi entre a rua Joana Maria de Souza e a rua Filomena Nascimento, das 13 horas às 23 horas.

- Rua Toró entre a avenida Sagarana e a rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, das 18 às 23 horas.

- Rua Felipe Balbuena entre a rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, das 18 às 23 horas.

- Saída do Shopping Bosque dos Ipês passando pela avenida Cônsul Assaf Trad com acesso ao Alphavile, à partir das 17 horas.

- Rua Torixoréu entre a rua professor Hilário da Rocha e a rua Fernandes Fonseca do meio dia às 19 horas.

- Rua Dona Virgínia entre a rua dona Joana e a rua professor Xandinho, do meio dia às 19 horas.

- Rua Astúrias entre a avenida Madri e a rua Cadiz, das 13 horas à meia noite.

- Rua Áurea entre a rua José Sobrinho e a rua Luiz de Albuquerque, das 16 horas à meia noite.

- Rua Pedro Celestino entre a rua Barão do Rio Branco e avenida Afonso Pena, das 14 às 22 horas.

- Rua Ricardo Alexandre Gobeti entre a rua Marilda Rezende e rua Leão Zardo, das 17 às 22 horas.

- Rua Cristóvão entre a rua Itajuba e a rua Caxambú, das 15 horas à meia Noite.

- Rua Treze de Julho entre a rua Dr. Dolor de Andrade e a rua Alegrete, do meio dia à zero horas.

- Rua Porto Rico entre a rua Fátima do Sul e rua Porto dos Gaúchos, das 18 às 23 horas.

- Rua Ana Pimentel entre a rua Madre Cristina e a rua Santo Augusto, do meio dia às 22 horas.

- Rua Camapuã entre a rua Amando de Oliveira e avenida Afonso Pena, das 9 horas do dia 20 de julho até as 22 horas do dia 21 de julho.

- Rua Paissandu entre a rua Poré e avenida Bandeirantes, das 17 às 23 horas.

- Rua da Paz entre a avenida Ceará e a rua José Gomes Domingues, das 7 às 17 horas.

- Rua Dr. Zerbini entre a rua Nero Lenira da Silva e rua Dr. Antonio Alves.

