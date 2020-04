Agetran sinaliza ruas na capital a pedidos de moradores

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) continua com os trabalhos de sinalização nos bairros de Campo Grande.

A iniciativa é para atender a solicitação da população em pontos críticos. A equipe de sinalização da Agetran sinalizou algumas vias como longo da rua do Franco; Rua Itatiaia, Vila Almeida e Bairro Santo Antônio; rua Antônio Pinto de Barros, Bairro Tiradentes; rua Charlotte e rua Expedicionário Alcindo Chagas- Aero Rancho.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno a Prefeitura continua com os trabalhos de sinalização nos bairros da capital e também na região Central.

Janine explicou que que estão atendendo todos os pontos que precisam da ordenação no trânsito, principalmente os bairros. "Os movimentos têm aumentado em todas as regiões de Campo Grande e não podemos deixar de fazer esses serviços tanto nos bairros com no centro. Mesmo com a pandemia do corona vírus, a gente tem sinalizado as vias para evitar os acidentes”, frisou.

