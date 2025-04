Agetran terá plano operacional especial para o "feriadão"

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está realizando um plano operacional especial para o transporte público durante o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, que cai nesta quinta-feira, e para o ponto facultativo do dia seguinte, sexta-feira (2).

Para a quinta-feira, será aplicado o Plano Funcional, onde as linhas funcionam conforme o plano funcional de domingos e feriados, enquanto na sexta-feira, será aplicado o Plano Funcional Especial e todas as linhas funcionarão conforme a tabela em acordo com o fluxo de alunos, ou seja, pode mudar e variar entre a tabela de segunda a sexta e a de sábado e domingo ou feriados.

A Agetran também acrescentará mais dois veículos reservas na frota, que estarão disponíveis das 5h30 às 8h e das 16h às 18h30 nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

Caso haja necessidade, a Agetran fará ajustes conforme necessário, em tempo real, para garantir o funcionamento do transporte urbano da Capital.

