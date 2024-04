AGORA: Avenida Guaicurus fica alaga após fortes chuvas; veja

A chuva forte que cai em Campo Grande desde essa segunda-feira (15), provocou alagamentos em algumas regiões da Capital. De acordo com um vídeo enviado por um leitor do JD1, é possível ver a Avenida Guaicurus alagada.

"Próximo a BR-163 em a situação está caótica. Se puderem, não passem por lá", alertou o motorista.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os volumes de chuva podem chegar a 100 mm, assim como as rajadas de vento também podem atingir 100 km/h. Há risco de queda de granizo. Municípios das regiões central, sul, sudeste e oeste do Estado.

