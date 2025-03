JD1TV AGORA: Carro pega fogo na Ernesto Geisel

Um carro pegou fogo enquanto o motorista o levava para uma oficina na tarde desta quinta-feira (13), no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

Conforme a apuração do JD1, o Toyota Corolla, pertencente a uma empresa, saiu de uma oficina e estava indo em direção a outra, sentido Centro-bairro, quando começou a pegar fogo.

O carro estava sendo conduzido por um dos funcionários da oficina, que saiu do automóvel quando percebeu as chamas. Ele não se feriu.

Ainda não se sabe o que gerou o fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

