AGORA: Fogo atinge antena da Rede Record em Campo Grande

Luiz Vinicius e Carla Andréa atualizado em 26/10/2025 às 15h57

Durante a tarde deste domingo, dia 26 de outubro, a antena da Rede Record, em Campo Grande, foi atingida por um fogo que deixou o sinal do canal fora do ar. O incêndio começou por volta das 14h.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, mesmo diante do clima chuvoso, não foi um raio que atingiu a antena e um dos cabos conectados acabou caindo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, assim como a Energisa para trabalhar nos reparos e identificar o que poderia ter acontecido.

Os funcionários que estavam trabalhando neste domingo, foram orientados a deixar as respectivas áreas até que a situação fosse controlada.

A reportagem segue acompanhando o caso.

* Matéria alterada às 14h57 para acréscimo de informações

