AGORA: Fogo atinge antena da Rede Record em Campo Grande

Durante a tarde deste domingo, dia 26 de outubro, a antena da Rede Record, em Campo Grande, foi atingida por um fogo que deixou o sinal do canal fora do ar. O incêndio começou por volta das 14h.
Conforme apurado pelo JD1 Notícias, mesmo diante do clima chuvoso, não foi um raio que atingiu a antena e um dos cabos conectados acabou caindo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, assim como a Energisa para trabalhar nos reparos e identificar o que poderia ter acontecido.
Os funcionários que estavam trabalhando neste domingo, foram orientados a deixar as respectivas áreas até que a situação fosse controlada.
A reportagem segue acompanhando o caso.
* Matéria alterada às 14h57 para acréscimo de informações
