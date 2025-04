AGORA: "Mini-engavetamento" cria caos no trânsito da Afonso Pena

Um “mini-engavetamento”, envolvendo três veículos de passeio e uma caminhonete, acabou causando caos na Avenida Afonso Pena, em frente ao Shopping Campo Grande, em pleno horário de pico nesta sexta-feira (11).

Devido ao ocorrido, se criou um engarrafamento no trecho da avenida, uma das principais da cidade, com filas de veículo se formando no sentido Centro-Parque dos Poderes.

Um funcionário do Terminal de Ônibus localizado em frente ao Shoppping Campo Grande que preferiu não se identificar, relatou que o acidente ocorreu em poucos segundos. “Rapaz, só deu tempo de ouvir um batendo atrás do outro”, comentou.

Não se tem informações se há feridos devido a batida dos veículos ou qual foi a causa do engavetamento. Até o momento de fechamento da matéria, nenhuma autoridade de trânsito da Capital havia chegado no local.

É recomendado que os motoristas planejem rotas alternativas devido ao engarrafamento.

