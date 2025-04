AGORA: Motociclista morre em batida com Kombi no Coronel Antonino

Antônio Carlos Ferreira, de 66 anos, morreu em uma batida entre a motocicleta em que estava e uma Kombi no início da tarde desta quarta-feira (23), no cruzamento da Avenida Pref. Heráclito José Diniz de Figueiredo com Rua das Balsas, no Bairro Coronel Antonino.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima pilotava uma Yamaha Xtz-250-lander e seguia no sentido bairro Centro quando, perdeu o controle da motocicleta na curva e bateu, possivelmente, de frente com a Kombi.

A Kombi é usada para entrega de fraldas. O Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o motorista do veículo, que está com suspeita de fratura nas pernas, o motociclista já estava morto.

