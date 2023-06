AGORA: Distraído, motorista de Ônix bate em Sandero e capota na Av. dos Cafezais

Um capotamento foi registrado na noite deste domingo (4) na Avenida dos Cafezais, na região do Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. O motorista de um Chevrolet Ônix perdeu o controle da direção e bateu contra um Renault Sandero que seguia logo na sua frente.

Segundo informações repassadas para a reportagem, no carro capotado estava um casal, que não teve a identificação revelada, e que saíram ilesos do acidente, apenas assustados e preocupados com os danos materiais do acidente.

Referente à dinâmica, o motorista do Ônix teria perdido a atenção da pista após ter abaixado para pegar um dinheiro com o intuito de comprar um refrigerante, quando passou pelo quebra-molas, perdendo a direção e colidindo contra o Sandero, que havia diminuído a velocidade para passar o quebra-molas.

Após o acidente, eles saíram do carro com a ajuda de populares. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local, fizeram apenas um rápido atendimento, pois o casal recusou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado, assim como guincho para fazer a retirada do veículo.



Apenas danos materiais foram registrados nos veículos. (Foto: Adriano Miguel)

