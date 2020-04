Agora – Vídeo mostra incêndio no Aero Rancho

Acontece, neste momento, um incêndio em uma empresa de refrigeração, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A dona de casa Márcia Moreira de Alencar que passava pelo local, gravou o momento em que o fogo teve início e tomou conta do estabelecimento.

Segundo a moradora, a fumaça preta que sai do local chamou a atenção de diversos curiosos. Um senhor, que trabalhava no no comeércio, saiu há tempo e não se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas estão no local tentando contar as chamas.

Em breve outras informações sobre o caso.

