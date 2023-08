Agosto Lilás: Semu divulga calendário de atividades na Capital

Brenda Leitte, com Prefeitura

Para a Campanha Agosto Lilás 2023, a SEMU (Subsecretaria de Políticas para a Mulher) preparou várias atividades de conscientização e prevenção a violência contra às mulheres. A campanha criada por meio da Lei Estadual n° 4.969/2016, tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o combate à violência doméstica e familiar praticada e divulgar a Lei Maria da Penha.

A iniciativa prevê, durante todo o mês de agosto, ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários.

Mesmo antes da Lei Estadual nº 2.583, de 17 de agosto de 2017 estabelecer a realização da campanha anualmente no mês de agosto, vários organismos governamentais e não governamentais já realizavam ações alusivas ao Agosto Lilás, por se tratar da referência ao mês em que a Lei Maria da Penha, nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.

Em 2017, a Prefeitura assinou o Termo de Adesão à Campanha proposto pela SEMU e em 2018, instituiu por meio da lei municipal nº 5.957, o Programa Maria da Penha vai à Escola e a Campanha Agosto Lilás na Capital.

De acordo com a Legislação, a campanha Agosto Lilás determina a realização de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários para divulgar a lei que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

AGENDA AGOSTO LILÁS – 2023

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL PARCERIA 07/08 09:30 Blitz Agosto Lilás Afonso Pena com 14 de julho CMDM e Rede 09/08 08:30 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CRAS Zé Pereira SAS 10/08 a 16/08 8:30 Exposição de fotos, gravuras e aquarelas Casa da Mulher Brasileira PROJETO NOVA 10/08 19:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto Escritório Social 11/08 15:00 Palestra: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Empresa Germisul 12/08 08:00 Palestra: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Associação de Mulheres da Cohab de Anhanduí 14/08 08:15 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CCI Jasques da Luz SAS 15/08 07:30 Blitz Agosto Lilás Terminal Bandeirantes CMDM e Rede 15/08 08:30 – 10:30 / 13:30 -15:30 Oficina: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Cidade dos Meninos 16/08 08:30 – 10:30 / 13:30 – 15:30 Oficina: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Cidade dos Meninos 17/08 15:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Casa de Oração Jesus Faz Milagre 18/08 09:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CICA – Centro de Integração de Crianças e Adolescentes 18/08 13:30 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CICA– Centro de Integração de Crianças e Adolescentes 21/08 08:15 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CCI Elias Ladho SAS 22/08 14:00 Roda de conversa: Violência contra a mulher e os serviços da CMB Estabelecimento Feminino Irmã Irma Zorzi Escritório Social 23/08 08:00 Capacitação temática: “Relações de gênero e assédio” Auditório IMPCG FUNESP 23/08 08:30 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CRAS VILA GAÚCHA SAS 24/08 13:30 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Escola Mãe Luz – Indubrasil 25/08 13:00 Palestra: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Instituto Digestivo 29/08 15:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” com idosos Associação de Moradores Arnaldo Estevão de Figueiredo 30/08 08:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” com idosos CRAS Aeroporto SAS 30/08 15:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” Projeto Casa da Família – Comunidade Samambaia 31/08 08:00 Roda de conversa: “Agosto Lilás pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres” CRAS Moema SAS

