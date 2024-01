Água consumida na Capital não é do Córrego Imbirussu, afirma Águas Guariroba

Após repercussão de que a água distribuída em Campo Grande é proveniente do Córrego Imbirussu, o mais poluído da Capital, a Águas Guariroba, esclareceu que 50% do abastecimento é oriundo dos córregos Guariroba e Lageado.

De acordo com a concessionária, responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto da cidade as fontes de captação da água que chega até as torneiras do campo-grandense são: Córrego Guariroba (34%), Córrego Lageado (16%) e mais de 150 poços subterrâneos profundos (50%).

"Além disso, antes de ser distribuída, a água passa por rigoroso sistema de tratamento, que envolve seis processos. E, para garantir a qualidade da água em todos as etapas do abastecimento, a Águas Guariroba ainda coleta amostras de água em mais de 300 pontos cidade e verifica 114 parâmetros em laboratório, realizando mais de 500 mil análises por ano", destacou em nota oficial.

São partes do tratamento da água:

Pré-alcalinização - Aplicação de cal para aumentar a alcalinidade e corrigir a acidez da água.

Coagulação- Adição de sulfato de alumínio à água para coagular as impurezas dissolvidas.

Floculação - Agitação da água para flocular as impurezas, facilitando a sua remoção.

Decantação e Flotação - Remoção das impurezas por forças físicas (separação de misturas).

Filtração - Retenção das impurezas mais finas num filtro de areia e antracito.

Desinfecção - Adição de cloro, assegurando que a água distribuída não contenha microrganismos.

Fluoretação - Adição de uma pequena quantidade de flúor para evitar cáries.

Ajuste Final de PH - Segunda correção da acidez para distribuição de uma água neutra.

