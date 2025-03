Espaço lúdico educativo sobre o ciclo da água será inaugurado na Capital

A Estação Fonte do Saber, espaço lúdico e interativo sobre o ciclo completo da água será inaugurado nesta sexta-feira (21), dentro da Estação de Tratamento de Água Guariroba, em Campo Grande e será aberto ao público, com carácter educativo, principalmente para as crianças.

O Espaço fica na ETA Guariroba – rod. BR-262, KM 7 (Saída para Três Lagoas). A inauguração às 8h amanhã (21), faz parte da programação do Dia Mundial da Água (22/03) que levará ainda, no sábado, ponto de hidratação às 7h30 no Parque dos Poderes, para quem pratica corrida ou outros esportes no local.



“É responsabilidade da Águas Guariroba não apenas fornecer a melhor água do país e os serviços de esgoto, mas também contribuir com a educação da população sobre saneamento. O objetivo da Estação Fonte do Saber é ser um ambiente similar ao de um laboratório de ciências, com atividades lúdicas e interativas, ensinando sobre o ciclo completo da água e a preservação desse recurso essencial para a vida”, explicou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

A visita interativa é composta por um globo terrestre para ilustrar a quantidade água no mundo, um vortéx que representa a água em movimento, uma maquete interativa da ETA, bicicletas geradoras de energia e diversas outras atividades.



A inauguração será acompanhada por alunos da Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio. “A Estação faz parte do pilar educacional das nossas ações de responsabilidade social. Apresentando de forma lúdica os principais processos pelos quais passa a água, desde a retirada dos mananciais, o uso e o seu retorno à natureza”, explicou a coordenadora de Responsabilidade Social, Bia Rodrigues.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também