Ainda dá? Veja como apostar na Mega da Virada neste domingo

Para os apostadores que deixaram para última hora para realizar a 'fézinha' com intuito de concorrer aos R$ 570 milhões da Mega da Virada neste ano, devem prestar atenção prazo. Algumas lotéricas estão abrindo em horário especial neste domingo (31).

Em uma rápida busca pela Google, a reportagem notou que existem algumas lotéricas abertas com funcionamento até às 13h, como a 'Loteria Sorte Grande' na Rua Marechal Rondon, numeral 1487, no centro da cidade. A 'Lotérica Pé Quente', na Avenida Tamandaré, numeral 635, é outro espaço aberto neste domingo até às 12h.

Ainda nas buscas feita, consta que a 'Lotérica Jardim dos Estados', na Avenida Ceará, numeral 1553, está aberta e permanece recebendo apostas até às 13h.

Por outro lado, o apostador pode também garantir o bilhete através do aplicativo da Loterias Caixa. Contudo, o horário é diferente do convencional e estarão sendo aceitas apostas até às 17h (horário de Brasília).

No caso da aposta online, o valor mínimo é de R$ 30, e o pagamento pode ser efetuado via cartão de crédito. Correntistas da Caixa também têm a opção de apostar por meio do Internet Banking.

Caso não haja vencedores pelos seis números na Mega da Virada, o prêmio não acumula. Nesse cenário, a premiação será dividida entre os ganhadores que acertarem cinco números e, posteriormente, entre aqueles que acertarem quatro números. Se, porventura, não houver ninguém nem na quadra, os valores acumulam para o concurso subsequente.

Deixe seu Comentário

Leia Também