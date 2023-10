Aldeia Água Funda recebe serviços de saúde em podologia na Capital

Buscando melhorar a saúde dos povos indígenas do estado, a Sociedade Brasileira de Podólogos do Mato Grosso do Sul (SBP) iniciou os atendimentos do Projeto "Pés das Matas" em Campo Grande nesta segunda-feira (2), na Aldeia Água Funda, no Jardim Noroeste.

A presidente do SBP-MS, Diva Vieira conta que ação foi iniciada em Mato Grosso do Sul e já passou por Aquidauana e Sidrolândia e depois de Campo Grande será iniciado em Maracaju. "Aqui a gente faz uma podoprofilaxia, que é um procedimento para higienização, limpeza e prevenção de doenças, nada invasivo, para mostrarmos que a podologia para saúde dos pés indígenas". Na ação será feito também atendimento ao pé diabético e de outras patologias.

O cacique Ivaneis Golçalves contou que é um privilégio a aldeia receber os atendimento. "Achei ótimo, o pessoal sempre precisa disso, é sempre bem-vindo, com esse atendimento na nossa comunidade, a gente se sente previlegiado", contou o cacique que ficou responsável por chamar a população da região.

Além dos atendimentos realizados hoje das 8h30 ao 12h e das 13h às 16h, o projeto iniciado na Aldeia Água Funda terá o suporte da podóloga Ivanilda Benites Ferreira, que atenderá na comunidade as situações de emergência como unhas quebradas e situação de dores, bastando o morador acionar o cacique.

Na abertura do evento na Aldeia esteve presente a presidente Nacional da Sociedade Brasileira de Podólogos, Lúcia Amaral que ressaltou Mato Grosso do SUl como 'ninho' do projeto que começou no estado em fevereiro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também