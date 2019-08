Além de sorteio de apartamentos, Feirão da Habitação terá shows musicais

O 2º Feirão Habita Campo Grande que começa na quinta-feira (15), além do sorteio das 536 unidades habitacionais oferecerá show gratuitos á população campo-grandense.

A Agência Municipal de Habitação (Emha) é quem realizará o evento nos próximos dias 15, 16 e 17 e promete reunir aproximadamente 40 mil pessoas na Cidade do Natal.

Na quinta-feira (15) às 19h acontece o sorteio de 102 unidades do Portal das Laranjeiras e a partir das 20h o público terá o show da Joyce Bethânia para embalar a noite.

Já na sexta-feira (16) será a vez do sorteio de 66 apartamentos do Jardim Inápolis, às 19h, seguido do show do grupo Bom de Fato que acontece às 20h.

No último dia, no sábado (17), às festividades começam mais cedo com show da cantora Paolla às 9h, às 11h será sorteadas as 160 unidades habitacionais do Sírio Libanês com show do Grupo Fuzuera às 12h, seguido do show da dupla Kleber e Kaun.

Ainda no sábado (13) às 16h o sorteio das 105 unidades de apartamentos do Aero Rancho 7, em seguida as 18h o sorteio das 105 unidades habitacionais do Aero Rancho 8 e a festa termina com show da dupla Kid e Kenner às 20h.

Os sorteios públicos serão realizados conforme determina a Lei Complementar n. 299 de 29 de maio de 2017, que instituiu a sua obrigatoriedade a fim de beneficiar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o que concede total transparência ao processo.

Estrutura robusta

A Cidade da Habitação terá cerca de 3 mil metros quadrados de área para atendimento ao público. Uma tenda pavilhão, com 76 metros de comprimento, abrigará as principais atividades realizadas durante os três dias do evento. A área coberta deverá configurar em 900 metros quadrados.

O local terá uma Praça de Alimentação com food trucks, que funcionará nos mesmos horários do Feirão e contará com 300 cadeiras exclusivas para que os cidadãos possam se acomodar para se alimentarem confortavelmente.

O 2º Feirão Habita Campo Grande conta com Sala de Imprensa climatizada para dar suporte ao trabalho dos jornalistas da Capital e com um Espaço Kids: cama elástica, tobogã inflável, escorregadores e demais brinquedos farão a alegria da criançada todos os dias do evento. Elas também ganharão, gratuitamente, pipoca e algodão doce no local.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) também é parceira do evento e terá um estande no Feirão com o balcão de empregos. A tenda da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC-MS) venderá camisetas, canecas e demais produtos para ajudar as crianças na luta contra o câncer, com apoio do Mc Dia Feliz. A Liga do Bem participa da ação, com a venda de tickets e se apresenta no palco principal.

