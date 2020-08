“Algo que você tenta acertar”, diz Marquinhos sobre decretos

O prefeito Marquinhos Trad reafirmou nesta quarta-feira (12), em entrevista à rádio FM UCDB, que as decisões durante a pandemia são baseadas em análises de especialistas de diversos setores e que a intensão é sempre acertar.

“É algo que você tenta acertar! E como acertar e errar menos? Ouvindo as pessoas, sendo sensível, democrata, humilde e reconhecer que muitas vezes o seu ponto de vista não é o melhor para toda a cidade no combate ao coronavírus”, afirmou o prefeito.

A recente decisão de proibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, que inclui bares e restaurantes é um exemplo. O decreto só saiu após reuniões com a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Ministério Público Estadual e entidades que representam o comercio, como a Associação Comercial e a CDL. “Essa doença não afeta apenas a secretaria de saúde, afetou o esporte, educação, o transito, afetou todos os setores da vida, principalmente a economia, então, estamos tomando medidas para equilibrar a vida e a economia, sem matar a economia e reduzindo o máximo possível as consequências da pandemia. Tem dado certo”, disse.

Marquinhos disse ainda que cada momento, com base na disseminação do vírus e na ocupação de leitos, pede uma ação. “Tem momentos que a gente restringe, tem momentos que a gente regula e tem momentos que a gente flexibiliza. Assim estamos fazendo em todos os sentidos”, afirmou.

O prefeito disse também que não adianta fechar toda a cidade e as pessoas combinarem uma festa dentro de casa. “Dependemos do comportamento e da consciência das pessoas”, afirmou.

