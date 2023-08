Alô moradores: Prefeitura muda nome de rua no Jardim das Paineiras

Foi sancionado pela prefeita Adriane Lopes a lei que altera para Rua Coronel Flávio Américo dos Reis a denominação da Rua Jorge Amado, situada no Parcelamento Jardim das Paineiras, Bairro José Abrão

Com a mudança a Prefeitura de Campo Grande irá substituir as placas e promover as alterações nos registros e mapas municipais relativamente

A mudança é uma homenagem ao coronel Flávio Américo dos Reis, uma das principais referências na luta pela preservação ambiental em Mato Grosso do Sul que comandou o Instituto de Preservação e Controle Ambiental (Inamb) por alguns anos.

Nascido em Rio Preto de Minas Gerais, cidade do interior mineiro, Flávio se junto às Forças Armadas aos 21 anos, se destacando na carreira militar ao assumir como comandante do 47ª Batalhão de Infantaria (BI), uma das maiores unidades do Estado.

Após reforma militar, o Coronel Flávio dirigiu o Inamb, órgão que auxiliava o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no Estado.

