Alunos de agronomia de faculdade da Capital irão doar hortaliças ao Asilo São João Bosco

Todos os produtos foram cultivados no projeto AgroHorta Sustentável

13 agosto 2025 - 16h54Brenda Assis
O projeto foi realizado por alunos da universidade O projeto foi realizado por alunos da universidade   (Foto: AgroHorta de Campo Grande)

O Asilo São João Bosco, que hoje atende mais de 110 idosos em situação de vulnerabilidade, irá receber uma doação de hortaliças cultivadas no projeto AgroHorta Sustentável, realizado por meio dos alunos do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera, em Campo Grande.

A primeira colheita será realizada nesta quinta-feira (14) e a produção inclui cenoura, couve e pimenta. A horta faz parte de uma proposta que visa a implantação de uma agrofloresta no espaço da unidade. Nesta remessa, os alunos irão doar 25kgs e mais de 40 maços de hortaliças ao asilo.   

“Além da colheita das hortaliças, a ideia é transformar o espaço em uma agrofloresta, onde nossos alunos possam desenvolver práticas agrícolas sustentáveis, com foco na preservação ambiental e no impacto social positivo”, explica o professor do curso de agronomia, Diego Duarte, responsável pelo projeto.

O cultivo foi conduzido pelos próprios alunos, que acompanharam o ciclo completo das hortaliças, do plantio à colheita, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

