Americanas encerra atividades de loja na 14 de Julho em Campo Grande

A Lojas Americanas fechou as portas da unidade da rua 14 de Julho, em Campo Grande, durante essa semana, sendo a primeira a encerrar as atividades em Mato Grosso do Sul. A informação consta no site oficial da empresa, que está em recuperação judicial após um rombo bilionário exposto em janeiro deste ano.

A rede ainda mantém 27 lojas em funcionamento no estado, mas conta com uma dívida de R$ 30 milhões, dentre os R$ 40 bilhões apresentados no relatório.

Conforme o portal UOL, a rede Americanas fecharam 29 lojas e cortaram 5 mil postos de trabalho desde o início do ano.

A varejista terminou o mês de abril com 1.851 unidades. Em janeiro eram 1.880 lojas. Os dados são dos últimos relatórios de monitoramento do administrador judicial da empresa.

O plano precisa ser aprovado por uma assembleia de credores. O texto precisa de aval de 50% dos credores. Por isso, as negociações da empresa com os bancos — que têm a maior parte da dívida — continuam. Se os credores não aprovarem o plano, a empresa pode ter sua falência decretada.

