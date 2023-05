AMHASF começa a atender no Pátio Central nesta segunda-feira

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) começará atender, a partir desta segunda-feira (22), no espaço exclusivo localizado no segundo piso do Pátio Central Shopping, na região central da Capital.

Essa mudança de local de atendimento se deve a reestruturação da sede da Agência, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415.

O serviço de teleatendimento da AMHASF, no número (67) 3314-3900, continuará à disposição, sem mudanças no horário de atendimento já definido

O horário de funcionamento do órgão será de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h30, no segundo piso do shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380, na região central.

