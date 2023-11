Amigos prestam homenagem para Ana Benevides: 'continue com sua alegria no céu'

A dor e a tristeza tomaram conta das redes sociais neste sábado (18) com diversas homenagens e despedidas destinadas a Ana Clara Benevides, de 23 anos, estudante de psicologia que faleceu em decorrência do forte calor enquanto esperava pelo show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

A jovem sul-mato-grossense estava realizando aquele que seria seu maior sonho. Mas o que seria uma noite de alegria, virou cenário de desespero e tragédia por conta da notícia de sua morte, por recusarem a liberação de água e a entrada de garrafinhas no show.

Como dito, muitas mensagens foram destinadas para Ana, inclusive, sua última foto no Instagram recebeu muitos comentários. Nas redes sociais, uma prima lamentou a morte e deixou uma frase emocionante. "Continue com sua alegria no céu".

Uma amiga custou a acreditar na notícia de que Benevides teria vindo a óbito. "Amiga aparece nos stories gritando que não morreu e que está bem". Mas horas após o comentário, ela recebeu a confirmação e lamentou bastante a situação.

Outra conhecida da jovem lembrou o quanto Ana estava animada para acompanhar o show da cantora norte-americana. "Descanse em paz, querida. Me lembro de você toda animada para o show, sua luz nunca vai ser esquecida".

Mais amigas usaram o perfil do Instagram para compartilhar as homenagens e lembrar algum momento incrível com a garota e prometeram justiça pela sua morte.

"Quero acreditar que você se foi enquanto realizava seu maior sonho", escreveu uma conhecida. "Descanse em paz meu amor. Desse lado, faremos justiça por você. Você sempre será lembrada", comentou outra amiga.

Nascida em Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, a jovem estava morando em Rondonópolis, Mato Grosso, onde cursava psicologia na Universidade Federal (UFR).

