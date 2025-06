Amor consciente! Procon-MS divulga preços de motéis neste Dia dos Namorados

Para os casais que levam a intimidade a sério no Dia dos Namorados, o conforto e custo benefício também são o diferencial nessa data. Uma pesquisa divulgada pelo Procon Estadual realizada no dia 10 de junho, revelou o valor praticado por móteis de Campo Grande.

Os estabelecimentos informaram que podem ocorrer alterações temporárias nos preços de alguns serviços devido ao aumento da demanda e aos ajustes necessários para manter os padrões neste Dia dos Namorados

As opções são variadas para aqueles que vão passar 2h, 3h ou 12 horas no local. O menor preço pelo tempo de duas horas é de R$ 40 no estabelecimento do Guanandi, enquanto o maior preço, R$ 80 foi encontrado na Vila Santo Eugênio. Com a média de R$ 53, a variação dessa modalidade chega a 100%.

Já o simples 12 horas varia em até 228,57% no preço praticado entre os estabelecimentos, sendo R$ 70 no Guanandi e R$ 230 no Jardim Noroeste. Os casais ainda podem contar com a opção luxo, cujo preço máximo de 12h chega a R$ 429. Veja a lista:

